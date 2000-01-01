Дружинин Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти26.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 26.11.1943
Род войск: Инженерные войска Воинское звание: Красноармеец Призван 26.11.1943 года Новосергиевским РВК Чкаловской области. Звание – красноармеец. Должность – плотник-мостовик. С февраля 1943 на Юго-За... Показать все
Смерть
26.11.1990