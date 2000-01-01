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Дружинин Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

26.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 26.11.1943
Род войск: Инженерные войска Воинское звание: Красноармеец Призван 26.11.1943 года Новосергиевским РВК Чкаловской области. Звание – красноармеец. Должность – плотник-мостовик. С февраля 1943 на Юго-За... Показать все
Смерть
26.11.1990
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