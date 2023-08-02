Леутская (Леутская) Евдокия Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леутская (Леутская) Евдокия Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

12.03.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1902

Дочь: Вакула Мария Мефодиевна

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Бракосочетание
1902

Муж: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Леутский Стефан

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Смерть
12.03.1916
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