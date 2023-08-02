Леутская (Леутская) Евдокия Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти12.03.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1902
Дочь: Вакула Мария Мефодиевна
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Бракосочетание
1902
Муж: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
04.08.1907
Сын: Леутский Стефан
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Смерть
12.03.1916