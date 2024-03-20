Perdel Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perdel Mihkel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1860

Дата смерти

03.12.1861

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1860

Отец: Perdel Johan

Мать: Perdel Lena

Смерть
03.12.1861
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