Клековкин Ипат Михеев
Место рождениязаймище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Клековкин Михей Галактионов
Мать: не указана
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно