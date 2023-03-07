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Клековкин Ипат Михеев

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Место рождения

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Клековкин Михей Галактионов

Мать: не указана

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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