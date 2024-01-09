(Бланк) Рохе-Рива Шая-Рувин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бланк) Рохе-Рива Шая-Рувин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1910

Отец: Бланк Шая-Рувинъ Гацкелевич

Мать: Бланк Хана-Хеся Абрамовна

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