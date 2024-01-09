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(Бланк) Рохе-Рива Шая-Рувин
(Бланк) Рохе-Рива Шая-Рувин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1910
Пол
Женский
Отец
Бланк Шая-Рувинъ Гацкелевич
1884 г.р.
Мать
Бланк Хана-Хеся Абрамовна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1910
Отец:
Бланк Шая-Рувинъ Гацкелевич
Мать:
Бланк Хана-Хеся Абрамовна
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