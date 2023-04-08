Шаповалов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Шаповалова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Шаповалова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно