Шаповалов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Шаповалова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Шаповалова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Надежда Васильевна

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