Knelsen Abraham H.
Место рожденияHodgeville, Saskatchewan, Canada
Дата рождения11.12.1916
Дата смерти16.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1916
Отец: Knelsen Heinrich Jacob
Мать: Knelsen Helena
Hodgeville, Saskatchewan, Canada
Рождение ребёнка
19.10.1945
Мать ребёнка: Knelsen Hannah Ada
Gravelburg, SK
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Knelsen Hannah Ada
Смерть
16.05.1989
Swift Current, Saskatchewan, Canada