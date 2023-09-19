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Knelsen Abraham H.

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Место рождения

Hodgeville, Saskatchewan, Canada

Дата рождения

11.12.1916

Дата смерти

16.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1916

Отец: Knelsen Heinrich Jacob

Мать: Knelsen Helena

Hodgeville, Saskatchewan, Canada
Рождение ребёнка
19.10.1945

Сын: Knelsen (Albert) Wayne

Мать ребёнка: Knelsen Hannah Ada

Gravelburg, SK
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Knelsen Hannah Ada

Смерть
16.05.1989
Swift Current, Saskatchewan, Canada
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