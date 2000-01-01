Ковалева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Александрович