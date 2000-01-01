Ковалева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Александрович

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