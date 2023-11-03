Бухонина (Чекунова) Параскева Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Чекунов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Бухонин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Бухонин Иван Павлов
Отец ребёнка: Бухонин Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно