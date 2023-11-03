Бухонина (Чекунова) Параскева Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухонина (Чекунова) Параскева Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Чекунов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Бухонин Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Бухонин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Бухонин Иван Павлов

Отец ребёнка: Бухонин Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухонин Павел Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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