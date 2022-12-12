Паренаго Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паренаго Сергей Николаевич

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Место рождения

Березовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1884 по 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1909
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
С 1909 по 1936
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1936
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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