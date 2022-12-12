Паренаго Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884 по 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1909
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
С 1909 по 1936
Смерть
1936