Стародубцев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Андрей

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Стародубцев Иван

Мать: Стародубцева Евдокея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Фиона Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Стародубцева) Ульяна

Мать ребёнка: Стародубцева Фиона Федоровна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Стародубцев Митрофан

Мать ребёнка: Стародубцева Фиона Федоровна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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