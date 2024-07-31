Стародубцев Андрей
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Стародубцев Иван
Мать: Стародубцева Евдокея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Стародубцева) Ульяна
Мать ребёнка: Стародубцева Фиона Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Стародубцев Митрофан
Мать ребёнка: Стародубцева Фиона Федоровна
Смерть
Неизвестно