Дмитриева (Мошкаренко) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1903
Дата смерти17.10.1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Отец: Мошкаренко Василий Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1928
Дочь: Калинина Галина Павловна
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Дмитриевич
Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
17.10.1990
Коростень, Житомирська область