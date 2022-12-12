Дмитриева (Мошкаренко) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Мошкаренко) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

17.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: Мошкаренко Василий Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1928

Дочь: Калинина Галина Павловна

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Дмитриевич

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
17.10.1990
Коростень, Житомирська область
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