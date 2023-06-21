Tiige (Linros) (Leomar) Triinu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTiige (Linros) (Leomar) Triinu

Tiige (Linros) (Leomar) Triinu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1856

Дата смерти

20.11.1907

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1856

Отец: Leomar Ado

Мать: Leomar Marri

Смерть
20.11.1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close