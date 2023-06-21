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Tiige (Linros) (Leomar) Triinu
Tiige (Linros) (Leomar) Triinu
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.1856
Дата смерти
20.11.1907
Пол
Женский
Отец
Leomar Ado
1821 г.р.
Мать
Leomar Marri
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1856
Отец:
Leomar Ado
Мать:
Leomar Marri
Смерть
20.11.1907
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