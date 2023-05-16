Евдокия Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1846 ст.
Отец: Агафон Алексеев
Мать: Наталья Гаврилова
Бракосочетание
10.11.1867 ст.
Муж: Харлампий Миронов
Рождение ребёнка
26.09.1869 ст.
Сын: Григорий Харлампиев
Отец ребёнка: Харлампий Миронов
Рождение ребёнка
13.09.1872 ст.
Сын: Дмитрий Харлампиев
Отец ребёнка: Харлампий Миронов
Рождение ребёнка
23.10.1873 ст.
Сын: Дмитрий Харлампиев
Отец ребёнка: Харлампий Миронов
Рождение ребёнка
05.04.1875 ст.
Сын: Василий Харлампиев
Отец ребёнка: Харлампий Миронов
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.
Дочь: Анастасия Харлампиева
Отец ребёнка: Харлампий Миронов
Рождение ребёнка
25.08.1883 ст.
Дочь: Марфа Харлампиева
Отец ребёнка: Харлампий Миронов
Смерть
Неизвестно