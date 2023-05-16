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Евдокия Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1846 ст.

Отец: Агафон Алексеев

Мать: Наталья Гаврилова

Бракосочетание
10.11.1867 ст.

Муж: Харлампий Миронов

Рождение ребёнка
26.09.1869 ст.

Сын: Григорий Харлампиев

Отец ребёнка: Харлампий Миронов

Рождение ребёнка
13.09.1872 ст.

Сын: Дмитрий Харлампиев

Отец ребёнка: Харлампий Миронов

Рождение ребёнка
23.10.1873 ст.

Сын: Дмитрий Харлампиев

Отец ребёнка: Харлампий Миронов

Рождение ребёнка
05.04.1875 ст.

Сын: Василий Харлампиев

Отец ребёнка: Харлампий Миронов

Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.

Дочь: Анастасия Харлампиева

Отец ребёнка: Харлампий Миронов

Рождение ребёнка
25.08.1883 ст.

Дочь: Марфа Харлампиева

Отец ребёнка: Харлампий Миронов

Смерть
Неизвестно
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