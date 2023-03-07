(Харина) Ирина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Харин Тимофей Демидов
Мать: Харина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Харин Дмитрий Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Харин Самойло Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1825