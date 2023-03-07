(Харина) Ирина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харина) Ирина Тимофеева

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Место рождения

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Харин Тимофей Демидов

Мать: Харина Стефанида

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Харин Дмитрий Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Харин Самойло Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1825
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