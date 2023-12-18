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Болдырев Борис Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Болдырев Захар Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Болдырев Василий Борисович

Мать ребёнка: Болдырева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Болдырева Минидора Борисовна

Мать ребёнка: Болдырева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Болдырев Трофим Борисович

Мать ребёнка: Болдырева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Анна

Смерть
1842
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