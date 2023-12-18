Болдырев Борис Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Болдырев Захар Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Болдырев Василий Борисович
Мать ребёнка: Болдырева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Болдырева Минидора Борисовна
Мать ребёнка: Болдырева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Болдырев Трофим Борисович
Мать ребёнка: Болдырева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдырева Анна
Смерть
1842