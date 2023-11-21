Кашина Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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