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Ненашев Алесей Степанов

Место рождения

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9PB-D?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7J-T1CK&action=view Федор ? Ненашев Михаил Гаврилов Карякин Петр Игнатиев Хныкин Григор... Показать все
Бракосочетание
13.10.1902

Жена: Ненашева Матрона Гордеева

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