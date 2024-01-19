Ненашев Алесей Степанов
Место рождения
Дата рождения1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9PB-D?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7J-T1CK&action=view Федор ? Ненашев Михаил Гаврилов Карякин Петр Игнатиев Хныкин Григор... Показать все
Бракосочетание
13.10.1902