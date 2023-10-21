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Бородулин Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1925

Дата смерти

29.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1925

Отец: Бородулин Алесандр Фёдорович

Мать: Бородулин Прасковья

Образование
?.11.1944
Ярославль
Ярославское интендантское училище
Бракосочетание
28.05.1946

Жена: Бородулина Анна Кирилловна факт 08.12.1924

с.Черниговка, Уссурийская обл., Приморский край
Рождение ребёнка
27.02.1947

Сын: Бородулин Александр Борисович

Мать ребёнка: Бородулина Анна Кирилловна факт 08.12.1924

Спасск, Приморский край
Рождение ребёнка
22.11.1949

Сын: Бородулин Юрий Борисович

Мать ребёнка: Бородулина Анна Кирилловна факт 08.12.1924

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
29.10.1979
Севастополь, Украина
Причина смерти: Церроз печени
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Украина
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