Бородулин Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1925
Дата смерти29.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1925
Отец: Бородулин Алесандр Фёдорович
Мать: Бородулин Прасковья
Образование
?.11.1944
Ярославль
Ярославское интендантское училище
Бракосочетание
28.05.1946
с.Черниговка, Уссурийская обл., Приморский край
Рождение ребёнка
27.02.1947
Сын: Бородулин Александр Борисович
Мать ребёнка: Бородулина Анна Кирилловна факт 08.12.1924
Спасск, Приморский край
Рождение ребёнка
22.11.1949
Мать ребёнка: Бородулина Анна Кирилловна факт 08.12.1924
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
29.10.1979
Севастополь, Украина
Причина смерти: Церроз печени
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Украина