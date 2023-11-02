Магомедов Али Акаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Али Акаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Ахмедхан Алиевич

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Магомедсалам Алиевич

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Ака Алиевич

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Шахбан Алиевич

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Ислам Алиевич

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Сабият Алиевна

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Патимат Мирзаевна

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