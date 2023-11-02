Магомедов Али Акаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Ахмедхан Алиевич
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Магомедсалам Алиевич
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Сабият Алиевна
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Мирзаевна
Бракосочетание
Неизвестно