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Обухова Офимья Федорова

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Место рождения

поч. Фадинской, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Фадинской, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Обухов Зот Васильев

Отец ребёнка: Обухов Василий Терентьев

Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Обухов Василий Терентьев

Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Василий Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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