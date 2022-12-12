Шаишникова Анна В.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1912
Дочь: Лобушкина Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Шаишников Терентий Поликарпович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шаишников Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Шаишников Терентий Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно