Шаишникова Анна В. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Анна В.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1912

Дочь: Лобушкина Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Шаишников Терентий Поликарпович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шаишников Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Шаишников Терентий Поликарпович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаишников Терентий Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1972
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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