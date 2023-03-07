Булатова Ирина Панкратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Екатерина Авраамова
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра Авраамова
Отец ребёнка: Булатов Авраамий (Абрам) Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858