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Шамов Федосей Гаврилович

Место рождения

д. Комарово Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шамов Гаврил Титов

Мать: Шамова Агафья Кирилловна

д. Комарово Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пелагея Федосеевна

Мать ребёнка: Шамова Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шамов Саввастьян Федосеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шамов Тимофей Федосеевич

Мать ребёнка: Шамова Екатерина Матвеевна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова (шамова) Вера Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамова Екатерина Матвеевна

Смерть
После 1921
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