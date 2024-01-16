Шамов Федосей Гаврилович
Место рожденияд. Комарово Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шамов Гаврил Титов
Мать: Шамова Агафья Кирилловна
д. Комарово Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пелагея Федосеевна
Мать ребёнка: Шамова Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шамов Саввастьян Федосеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Шамова Екатерина Матвеевна
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1921