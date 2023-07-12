(Калентьева) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1877
Сын: Морозов Василий Семенович
Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович
Смерть
Неизвестно