(Калентьева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калентьева) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1875

Муж: Морозов Семен Севастьянович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Морозов Василий Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Морозов Иван Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Морозов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Морозов Федор Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Морозов Павел Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Севастьянович

Смерть
Неизвестно
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