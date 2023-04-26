Феодосия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Орина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно