Феодосия Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Орина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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