Коновалова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1948

Дочь: Данченкова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Васильевич

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Борис Петрович

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Васильевич

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Вадим Петрович

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Эмма Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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