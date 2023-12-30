Коновалова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1948
Дочь: Данченкова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Эмма Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно