Князев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана