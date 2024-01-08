Князев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Иван Павлович

Мать: Князева Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Князева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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