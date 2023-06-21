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Лыков Максим Иванович

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Место рождения

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Лыков Иван Егорович

Мать: не указана

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лыков Федор Максимович

Мать ребёнка: Лыкова Екатерина Матвеевна

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыкова Екатерина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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