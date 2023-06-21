Лыков Максим Иванович
Место рожденияОрловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Лыков Иван Егорович
Мать: не указана
Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Лыкова Екатерина Матвеевна
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно