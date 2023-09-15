Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Иванович

Место рождения

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Между 1796 и 1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1834 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1804

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Пелагея

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Абрам Кузьмич

Мать ребёнка: Пелагея

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Пелагея

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Пелагея

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Симон Кузьмич

Мать ребёнка: Пелагея

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Екатерина Кузьмина

Мать ребёнка: Пелагея

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Татьяна Кузьмина

Мать ребёнка: Пелагея

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
После 1858
Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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