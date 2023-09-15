Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1796 и 1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1804
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Степан Кузьмич
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Абрам Кузьмич
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Симон Кузьмич
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Екатерина Кузьмина
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Татьяна Кузьмина
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
После 1858