Попова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1850 и 1858
Рождение ребёнка
12.05.1852
Сын: Попов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1854
Отец ребёнка: Попов Василий Иванович
Место жительства
25.02.1858
Смерть
Неизвестно