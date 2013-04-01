Сибагатуллина (Асмандиярова) Минзиля Дарвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибагатуллина (Асмандиярова) Минзиля Дарвиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1959

Дата смерти

?.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1959

Отец: Асмандияров Дарвин Мухаматьянович

Мать: Асмандиярова Хазима Ахметфаизовна

Рождение ребёнка
28.11.1995

Сын: Сибагатуллин Ильгиз Фагил

Отец ребёнка: Сибагатуллин Фагил Илдусович

Рождение ребёнка
28.11.1995

Сын: Сибагатуллин Ильгиз Фагилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.1997

Дочь: Сибагатуллина Индира Фагиловна

Отец ребёнка: Сибагатуллин Фагил Илдусович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибагатуллин Фагил Илдусович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибагатуллин Фагил Илдусович

Смерть
?.04.2013
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