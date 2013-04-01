Сибагатуллина (Асмандиярова) Минзиля Дарвиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1959
Дата смерти?.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1959
Рождение ребёнка
28.11.1995
Сын: Сибагатуллин Ильгиз Фагил
Отец ребёнка: Сибагатуллин Фагил Илдусович
Рождение ребёнка
28.11.1995
Сын: Сибагатуллин Ильгиз Фагилович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1997
Дочь: Сибагатуллина Индира Фагиловна
Отец ребёнка: Сибагатуллин Фагил Илдусович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.2013