Райсих Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1890
Дата смерти08.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890
Отец: Райсих Александр
Мать: Райсих Амалия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шульц Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шульц Роберт
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: Шульц Эльвира Александровна
Отец ребёнка: Шульц Александр Александрович
Рождение ребёнка
06.06.1927
Дочь: Шульц Эмилия Александровна
Отец ребёнка: Шульц Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1954