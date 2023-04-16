Райсих Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райсих Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1890

Дата смерти

08.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890

Отец: Райсих Александр

Мать: Райсих Амалия

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шульц Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шульц Роберт

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Шульц Эльвира Александровна

Отец ребёнка: Шульц Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.06.1927

Дочь: Шульц Эмилия Александровна

Отец ребёнка: Шульц Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульц Александр Александрович

Смерть
08.05.1954
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