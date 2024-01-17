Игнатенкова (Ядрёнкина) Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1942
Отец: Ядрёнкин Леонид
Рождение ребёнка
25.05.1967
Дочь: Ященко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Игнатенков Владимир Филиппович
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.04.1973
Дочь: Минич Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Игнатенков Владимир Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно