Игнатенкова (Ядрёнкина) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенкова (Ядрёнкина) Людмила Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1942

Отец: Ядрёнкин Леонид

Мать: Ядрёнкина Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
25.05.1967

Дочь: Ященко Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Игнатенков Владимир Филиппович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.04.1973

Дочь: Минич Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Игнатенков Владимир Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенков Владимир Филиппович

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