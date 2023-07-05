Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ильинична

Место рождения

Дятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Илья Андреевич

Мать: Матрена Николаевна

Дятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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