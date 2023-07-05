Екатерина Ильинична
Место рожденияДятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Илья Андреевич
Мать: Матрена Николаевна
Дятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно