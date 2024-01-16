Клименко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1936

Отец: Клименко Иван Павлович

Мать: Клименко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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