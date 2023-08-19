Бородина (Козырева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Козырева) Екатерина Николаевна

Место рождения

Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1970

Отец: Козырев Николай Васильевич

Мать: Козырева Светлана Евгеньевна

Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федюк Сергей

Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин (козырев) Олег

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюк Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
п. Хлюпино, Московская обл.
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