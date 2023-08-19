Бородина (Козырева) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1970
Рождение ребёнка
07.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федюк Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федюк Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
п. Хлюпино, Московская обл.