Дамжикова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1962
Отец: Дамжиков Николай Доржиевич
Мать: Маганова Сара Гахаевна
Рождение ребёнка
25.08.1981
Дочь: Кавлиева Оксана Алексеевна
Отец ребёнка: Наранов Батр Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1984
Сын: Тюрбеев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Тюрбеев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
04.02.1987
Дочь: Давгаева Байн Алексеевна
Отец ребёнка: Тюрбеев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
05.07.1999
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно