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Дамжикова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1962

Отец: Дамжиков Николай Доржиевич

Мать: Маганова Сара Гахаевна

Рождение ребёнка
25.08.1981

Дочь: Кавлиева Оксана Алексеевна

Отец ребёнка: Наранов Батр Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1984

Сын: Тюрбеев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Тюрбеев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
04.02.1987

Дочь: Давгаева Байн Алексеевна

Отец ребёнка: Тюрбеев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
05.07.1999

Сын: Тюрбеев Басан Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрбеев Алексей Степанович

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