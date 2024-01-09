Винько (Шупта) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шупта Иван Михайлович
Мать: Шупта Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Упоминание
Неизвестно
Архангельская, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия
Место жительства
Место жительства
Неизвестно
Архангельская, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия
Место жительства
Смерть
Неизвестно