Винько (Шупта) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винько (Шупта) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шупта Иван Михайлович

Мать: Шупта Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Упоминание
Неизвестно
Архангельская, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия
Место жительства
Место жительства
Неизвестно
Архангельская, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия
Место жительства
Смерть
Неизвестно
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