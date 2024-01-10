Рукавишников Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукавишникова Хамися
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукавишникова Хамися
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рукавишникова Хамися
Смерть
Неизвестно