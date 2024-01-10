Рукавишников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишников Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукавишникова Хамися

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукавишникова Хамися

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Хамися

Смерть
Неизвестно
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