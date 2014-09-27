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Михайлов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1943

Дата смерти

27.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1943

Отец: Михайлов Григорий Ефимович

Мать: Сварцевич Гелена Кайтановна

Рождение ребёнка
20.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткина Валентина Дмитриевна

Казахстан, Карагандинская область, Мичуринский район,совхоз Топарский
Смерть
27.09.2014
Белоруссия Шарковщинский район,Вилейская область, деревня Марвянполе
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