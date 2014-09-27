Михайлов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1943
Дата смерти27.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1943
Рождение ребёнка
20.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Короткина Валентина Дмитриевна
Казахстан, Карагандинская область, Мичуринский район,совхоз Топарский
Смерть
27.09.2014
Белоруссия Шарковщинский район,Вилейская область, деревня Марвянполе