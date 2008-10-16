Козлов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1961
Дата смерти16.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1961
Отец: Козлов Дмитрий
Мать: Козлова Айша
Рождение ребёнка
22.05.1984
Дочь: Виктория
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.2002
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
16.10.2008
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область