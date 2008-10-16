Козлов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1961

Дата смерти

16.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1961

Отец: Козлов Дмитрий

Мать: Козлова Айша

Рождение ребёнка
22.05.1984

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2002

Дочь: Алёна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
16.10.2008
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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