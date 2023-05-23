Угаров Борис Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Угаров Пётр
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
17.11.1966
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Пошехонье-Володарск, Ярославская область, Россия