Угаров Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угаров Борис Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Угаров Пётр

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.11.1966

Сын: Угаров Андрей Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Пошехонье-Володарск, Ярославская область, Россия
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