Сахаров Афанасий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: Сахаров Яков Захарович
Мать: Сахарова Вера Иванова
Бракосочетание
1821
Жена: Сахарова Мавра
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Сахарова Мавра
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Сахарова Мавра
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сахаров Платон Афанасьевич
Мать ребёнка: Сахарова Мавра
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Сахарова Мавра
Смерть
1844