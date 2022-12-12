Сахаров Афанасий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Афанасий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Сахаров Яков Захарович

Мать: Сахарова Вера Иванова

Бракосочетание
1821

Жена: Сахарова Мавра

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сахаров Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Сахарова Мавра

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Сахарова Мавра

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сахаров Платон Афанасьевич

Мать ребёнка: Сахарова Мавра

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Сахаров Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Сахарова Мавра

Смерть
1844
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