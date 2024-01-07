Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ксения Филимонова

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Филимонов

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Григорьева

Смерть
Неизвестно
По исповедной росписи 1846 г уже был умершим.
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