Филимон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ксения Филимонова
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Филимонов
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Григорьева
Смерть
Неизвестно
По исповедной росписи 1846 г уже был умершим.