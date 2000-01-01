Солодков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1950
Дата смерти14.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.02.1993