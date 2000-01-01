Солодков Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодков Александр Алексеевич

Солодков Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1950

Дата смерти

14.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.02.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close