Фролова Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1905 г.р.

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Фролов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демурин Никифор Саввович

Рождение ребёнка
05.02.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демурин Никифор Саввович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.05.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демурин Никифор Саввович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демурин Никифор Саввович

Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Демурин Роман Никифорович

Отец ребёнка: Демурин Никифор Саввович

Смерть
Неизвестно
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