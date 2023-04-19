Фролова Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Фролов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Рождение ребёнка
05.02.1898
Рождение ребёнка
05.05.1900
Рождение ребёнка
Около ?.02.1903
Рождение ребёнка
01.10.1905
Сын: Демурин Роман Никифорович
Отец ребёнка: Демурин Никифор Саввович
Смерть
Неизвестно