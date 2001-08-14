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Илларионов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1931

Дата смерти

14.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1931

Отец: Илларионов Александр Иванович

Мать: Илларионова Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
14.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
08.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Тамара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Тамара Сергеевна

Смерть
14.08.2001
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