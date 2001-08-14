Илларионов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1931
Дата смерти14.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1931
Рождение ребёнка
14.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илларионова Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
08.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илларионова Тамара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.2001