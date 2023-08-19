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Щербина Григорий Леонтиевич

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

12.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1865 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Щербина Леонтий Евтихивич

Мать: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербина Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Софья Васильевна

Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
12.10.1943
Причина смерти: убит | Книга памяти Украины, Пирятинский район, стр. 681
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