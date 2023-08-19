Щербина Григорий Леонтиевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти12.10.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Щербина Леонтий Евтихивич
Мать: Анисия Андреева
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербина Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербина Софья Васильевна
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
12.10.1943
Причина смерти: убит | Книга памяти Украины, Пирятинский район, стр. 681