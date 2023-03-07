Терешина (Демина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.01.1877
Дата смертиПосле 14.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877
Отец: Демин Иван Кириллович
Крещение
08.01.1877
Троицкий собор Ставрополя
Бракосочетание
10.11.1893
Троицкий собор Ставрополя
Рождение ребёнка
27.10.1894
Дочь: Климушкина Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Терешин Константин Филиппович
Рождение ребёнка
12.03.1909
Сын: Терешин Василий Константинович
Отец ребёнка: Терешин Константин Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 14.03.1909