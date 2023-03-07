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Терешина (Демина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.01.1877

Дата смерти

После 14.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877

Отец: Демин Иван Кириллович

Мать: Демина Евфимия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.01.1877
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Троицкий собор Ставрополя
Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Терешин Константин Филиппович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Троицкий собор Ставрополя
Рождение ребёнка
27.10.1894

Дочь: Климушкина Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Терешин Константин Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Терешин Василий Константинович

Отец ребёнка: Терешин Константин Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.03.1909
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